„Die Symptome bei Eierstockkrebs sind oft unklar und diffus. Deshalb ist diese Erkrankung so heimtückisch“, sagt Dr. Martin Steinkasserer, Gynäkologie-Primar in Bozen. In Südtirol erkranken etwa 30 bis 40 Frauen an dieser heimtückischen Krankheit. Im Gespräch erklärt er, wie hoch die Chancen auf Heilung sind und wie Angehörige unterstützen können.