„Ich bin tieftraurig, ich denke nur an die kleine Laura“: Major Oscar Del Do, der Pilot der „Freccia Tricolore“, die am Samstag in der Nähe von Caselle auf den Boden stürzte und ein fünfjähriges Mädchen in den Tod riss, hat sich gegenüber Kollegen erstmals geäußert. Derweil ist in Italien eine Debatte darüber entbrannt, ob Flugshows verboten werden sollten: weil zu gefährlich und nicht mehr zeitgemäß.