Diebstahl, Verfolgung, Eifersuchtsstreit: Einsatzreiche Tage für die Polizei

Männer sorgen in Gries für Unruhe und attackieren Polizei

Eifersuchtsstreit droht zu eskalieren

2 Anzeigen und eine Rückführung ins Heimatland

Am vergangenen Sonntag wurden die Bozner Staatspolizei zu einem größeren Ladendiebstahl in einer Supermarktkette im Stadtteil „Don Bosco“ gerufen. 3 bereits wegen Diebstahl bekannte Männer hatten Lebensmittel im Wert von knapp 400 Euro in ihrem Einkaufswagen.Anstatt an der Kasse zu bezahlen, schleusten die Männer den Einkaufswagen vorbei und flüchteten mit dem Auto eines Komplizen, der bereits mit laufendem Motor vor dem Geschäft wartete. Ihre Flucht war jedoch nur von kurzer Dauer: Ein Streifenwagen nahm die Verfolgung auf und hielt die flüchtigen Männer auf.Die gestohlene Beute konnte im Fahrzeug sichergestellt und dem Ladenbesitzer zurückgegeben werden. Die 4 Männer wurden zunächst in die Bozner Quästur gebracht und anschließend bis zur ersten Anhörung unter Hausarrest gestellt.Auch in der Nacht auf Dienstag kam es zu mehreren Polizeieinsätzen. 2 junge ausländische Männer schauten zu tief ins Glas und verursachten Probleme und Störungen im Grieser Stadtviertel. Nachdem die beiden Männer auf das Polizeipräsidium gebracht wurden und eine Anzeige erhielten, musste die Polizei schon kurze Zeit später erneut ausrücken.Die beiden Männer hatten auf dem Rückweg einen geparkten Motoroller aufgebrochen und versucht, das Fahrzeug zu starten. Als die Polizisten am Ort des Geschehens eintrafen, gingen die beiden Jugendlichen auf die Beamten los. Der Polizeistreife gelang es, die Männer zu überwältigen, festzunehmen und unter Hausarrest zu stellen.Am selben Abend wurden die Polizisten der Bozner Quästur zu einem Wohnhaus gerufen, wo ein eifersüchtiger Mann aus Bozen in den Garten des Ex-Mannes seiner unerwiderten Liebe eingedrungen ist. Er beschuldigte den Mann aus Neid und Rache die Beziehung zu seiner Geliebten, die in Wirklichkeit aus anderen Gründen beendet worden war, zerstört zu haben.Nach Beleidigungen und schweren Drohungen gegen die Familie des Ex-Mannes, schritt die Polizei ein und nahm den Störenfried fest und stellte ihn unter Hausarrest. Ihm war es bereits wegen früherer Vorfälle untersagt, sich seinen Opfern zu nähern.Am Hochunserfrauentag hat die Polizei auch eine junge Boznerin ausfindig gemacht, die auf einem gestohlenen E-Bike unterwegs war. Sie erhielt eine Anzeige und das Fahrrad konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.Bei einer Personenkontrolle stellten die Beamten am gestrigen Mittwoch 20 Gramm Haschisch sicher. 2 ausländische Staatsbürger wurden wegen Verstoßes gegen die Einwanderungsbestimmungen auf freiem Fuß angezeigt.Eine dritte Person, ebenfalls ein ausländischer Staatsbürger, wurde nach Abschluss der erforderlichen Kontrollen zwangsweise in das Rückführungszentrum nach Görz gebracht, um in sein Herkunftsland rückgeführt zu werden.