Diözese: Michael Mitterhofer wird neuer Pfarrer von Gries

Diözesanbischof Ivo Muser hat mit Wirkung vom 1. September den bisherigen Leiter des diözesanen Verwaltungsamtes, Michael Mitterhofer, zum neuen Pfarrer von Gries (Bozen) und Paolo Renner zum Pfarradministrator von Jenesien und Afing ernannt. Gottfried Ugolini, Diözesanreferent für Prävention von sexuellem Missbrauch und von Gewalt, wird zusätzlich als diözesaner Jugendseelsorger tätig sein.Hier lesen Sie eine Übersicht über die Personalentscheidungen, die von Diözesanbischof Ivo Muser getroffen wurden., Leiter des Verwaltungsamtes der Diözese, Professor für Kirchenrecht an der Philosophisch - Theologischen Hochschule in Brixen, Präsident der „Stiftung Hofburg Brixen: Diözesanmuseum und Diözesanarchiv“, wird von seinem Auftrag als Leiter des Verwaltungsamtes entpflichtet und zum Pfarrer von Gries (Bozen) ernannt.Mitterhofer tritt damit an die Stelle von Ulrich Kössler, der Ende Juni überraschend sein Amt als Pfarrer niedergelegt hat und aus dem Kloster ausgetreten ist. Hier lesen Sie mehr dazu. , Diözesanökonom, wird zusätzlich zum Leiter des Verwaltungsamtes der -Diözese ernannt.Direktor des Höheren Instituts für Theologische Bildung (Kurse in italienischer Sprache in Bozen), Direktor des Instituts De Pace Fidei, emeritierter Professor für Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft sowie Seelsorger in den Pfarreien des Dekanates Terlan-Mölten, wird zusätzlich zum Pfarradministrator von Jenesien und Afing ernannt.Psychologischer Berater für Mitarbeitende im kirchlichen Dienst, Referent für Prävention von sexuellem Missbrauch und von Gewalt, Aushilfspriester in den Pfarreien Mals und Umgebung wird von seinem Auftrag als Aushilfspriester in den Pfarreien Mals und Umgebung entpflichtet und zum geistlichen Assistenten der Katholischen Jungschar Südtirols (Diözesaner Jungscharseelsorger) und zum geistlichen Assistenten von Südtirols Katholische Jugend (Diözesaner Jugendseelsorger) ernannt.Geistlicher Assistent der AGESCI Trentino-Alto Adige (Pfadfinder) und im Sabbatjahr, wurde von seinem Auftrag als Geistlicher Assistenten der AGESCI Trentino-Alto Adige entpflichtet.Beauftragter für die Universitätsseelsorge und Kooperator von Leifers, wird zusätzlich zum Geistlichen Assistenten der AGESCI Trentino Alto Adige (Pfadfinder) ernannt.wird für ein weiteres Jahr als Dekan der Philosophisch-Theologischen Hochschule Brixen und als Direktor des Höheren Instituts für Theologische Bildung bestätigt.