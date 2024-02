Dramatische Wende im Mordfall am Gardasee

Erste Hypothese: Raubüberfall

12 Stunden Verhör in der Kaserne von Salò und dann weitere Ermittlungen der Carabinieri von Brescia. Im Morgengrauen des 8. Februar soll Mauro Pedrotti dann den Mord an seiner Mutter Santina Delai gestanden haben. Pedrotti befindet sich wegen des Vorwurfs des Mordes an seiner Mutter in Untersuchungshaft.„Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ein Zusammenleben war unmöglich geworden“, soll er den Ermittlern gesagt haben.Die 78-jährige Frau war am frühen Morgen des 7. Februar in ihrem Haus in Puegnago del Garda leblos aufgefunden worden, erdrosselt mit einem Lappen. Es war ihr Sohn, der nach der Arbeit den Alarm ausgelöst hatte. STOL hat berichtet. Der Mann, 54 Jahre alt, Arbeiter in einer Straßenbaufirma in Manerba, sagte, er sei etwas später zur Arbeit gegangen, sei aber von einer Nachbarin aufgehalten worden, die ihn gewarnt habe, dass sie Geräusche aus dem Haus ihrer Mutter gehört habe.Aber schon in den ersten Stunden des Verhörs in Salò hätte die Version des Sohnes die von der stellvertretenden Staatsanwältin Ines Bellesi koordinierten Ermittler nicht überzeugt, schreibt der „Corriere della Sera“.