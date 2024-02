Das Wetter draußen war wie die Stimmung im Bozner Dom: Sie war düster. Hunderte Gläubige nahmen am Freitagnachmittag schweren Herzens Abschied von Andreas Widmann (35), der am 22. Jänner bei einem Hubschrauberabsturz in Kanada ums Leben gekommen war. Heiner Oberrauch jr., der am Dienstag zu Grabe getragen wird, starb ebenfalls bei dem tragischen Unglück.