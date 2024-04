Dürre: Vielen Nilpferden droht Tod in Botswana

Die Tiere seien auf die Wasserläufe im Okawango-Delta im Nordwesten Botswanas angewiesen. Wegen der Trockenheit suchten sie jetzt auch Wasserstellen in der Nähe von Städten wie Maun auf.Länder im südlichen Afrika leiden unter einer anhaltenden Dürre , verstärkt durch das Wetterphänomen El Niño. Einige Länder haben deswegen bereits den Katastrophenzustand ausgerufen.Botswana verfügt über einen der weltweit größten Bestände an wild lebenden Nilpferden. Natur- und Artenschützer gehen davon, dass in Botswana 2.000 bis 4.000 Exemplare leben. Nilpferde müssen regelmäßig baden und leben normalerweise in feuchten Umgebungen.