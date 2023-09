Mann misshandelt seine Freundin nach Schönheits-OP

Frau durfte nicht alleine aus dem Haus

Ein Fall von häuslicher Gewalt schockt die Region Kampanien: Ein Mann hat seine Lebensgefährtin misshandelt, bedroht und geschlagen, nachdem sie ihr Aussehen durch eine Schönheitsoperation verändert hatte. Ereignet hat sich dieser Fall von Gewalt an Frauen in einem Zeitraum von 2 Jahren in der Nähe von Neapel, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Die Staatspolizei hat den Misshandlungen durch den 42-Jährigen nun ein Ende gesetzt und einen Haftbefehl gegen ihn vollstreckt. Er wurde ins Gefängnis Poggioreale in Neapel gebracht.Laut Bericht der Ansa haben die Misshandlungen im Jahr 2021 begonnen: Der 42-Jährige habe seine Partnerin schikaniert und gewalttätig behandelt. Er wollte ihre körperliche Veränderung nach einer Adipositasoperation nicht akzeptieren.Aufgrund dieser psychophysischen Gewalt hatte die Frau beschlossen, in einer geschützten Einrichtung Zuflucht zu suchen. Nach den Feststellungen der Ermittler hatte der Mann seine Lebensgefährtin wiederholt körperlich und verbal angegriffen. Außerdem habe er sie zwanghaft kontrolliert und ihr verboten alleine aus dem Haus zu gehen.Damit nicht genug: Der Mann soll seiner Freundin auch vorgeschrieben haben, welche Kleidung sie tragen dürfe und ihr Mobiltelefon kontrolliert haben, um einzelne Gespräche abzufragen.Im August soll er sie geohrfeigt und mit dem Tod bedroht haben, am 1. September griff er seine Partnerin an, packte sie am Hals und verletzte sie am Finger.Für dieses Taten wird sich der 42-Jährige nun vor Gericht verantworten müssen.