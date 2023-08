Ein Wetterbericht für jede Südtiroler Gemeinde

Seit Juni 2014 liefert die App des Landeswetterdienstes „Wetter Südtirol“ in 4 Sprachen – neben Deutsch, Italienisch und Ladinisch auch Englisch – einen ausführlichen Wetterbericht für ganz Südtirol mit ständig aktualisierten Messwerten aller 95 Wetterstationen. Die App hat an die 200.000 aktive Nutzer. Zum ersten Mal seit ihrer Einführung ist jetzt ein Update erfolgt.„Der Wetterbericht ist im Zivilschutz von grundlegender Bedeutung“, betont Arnold Schuler. „Die Unwetterereignisse nehmen zu und somit auch das Risiko, dass die Bevölkerung in Gefahr gerät.“ Gerade deshalb sei es wichtig, dass die Bevölkerung rechtzeitig über Wetterumschwünge informiert werde und wisse, wie sie sich angemessen verhalten solle. „Die ‚Südtirol Wetter‘-App hat sich längst als Alltags- und damit auch Freizeitbegleiter für die Südtirolerinnen und Südtiroler etabliert“, zeigt sich Schuler stolz.Ein überarbeitetes und nutzerfreundlicheres Erscheinungsbild der Wetter-App zeichnet die Aktualisierung aus: „Man erhält die wichtigsten Informationen auf den ersten Blick“, so Dieter Peterlin, der das Projekt betreut hat. Unmittelbar nach dem Herunterladen der aktuellsten Version wird einem eine wichtige neue Funktion ersichtlich. Der Wetterbericht ist ab jetzt für alle 116 Südtiroler Gemeinden verfügbar – bis dato konnte der Nutzer nur zwischen 7 Bezirken wählen. Dies sei wichtig, da „sich das Wetter von Tal zu Tal deutlich ändern kann“, erklärt der Landeswettermeteorologe.Ebenfalls neu hinzugekommen ist eine Verknüpfung mit dem Warnlagebericht des Landeswarnzentrums und im Winter mit dem Lawinenreport. Direkt im Gemeindewetter ist ein Symbol mit der aktuellen Warnfarbe des Warnlageberichts dargestellt.Die App „Südtirol Wetter“ ist für Apple- sowie Android-Geräte kostenlos erhältlich. Wer die App bereits installiert hat, kann sich das große Update herunterladen, um die neuen Funktionen zu gebrauchen.