Einbrecher räumen mehrere Keller in Bozen leer

Nicht der erste Einbruch

Von dem Vorfall berichtet heute die Tageszeitung „Alto Adige“: Laut dem Bericht schlugen die Einbrecher in einem Kondominium in der Carlo Maria Giulini Straße zu.Im Schutz der Dunkelheit gelang es den Unbekannten, in die Kellerräume einzusteigen und dort alles mitzunehmen, was sie in die Finger bekamen. Unter dem Diebesgut sollen sich auch einige Fahrräder – teils E-Bikes – befinden, die mehrere 1000 Euro wert seien. Insgesamt räumten die Kriminellen 6 Keller aus.Die Eigentümer bemerkten den Einbruch am nächsten Morgen, als sie die ramponierte Zugangstür zu den Kellern entdeckten, berichtet ein Anrainer gegenüber der Tageszeitung. Außerdem betont er, dass dieser Einbruch kein Einzelfall sei: Bereits in den vergangenen Monaten war es Dieben gelungen, in einen Keller einzubrechen und Kleidung und persönliche Gegenstände zu stehlen. Neben dem finanziellen Schaden sei auch die Angst groß, vor allem bei vielen Frauen, so der Anrainer.Um in die Keller zu gelangen, hätten die Einbrecher modernes Werkzeug gebraucht, erzählt er weiter. Nun denke man darüber nach, die Zugangstüren zu verstärken. Außerdem sollen Überwachungskameras installiert werden. Wer für die Einbrüche verantwortlich ist, blieb bislang unklar. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.