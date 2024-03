Einbruch im Bocciaklub Branzoll- 40-Jähriger angezeigt

Die Tat geht laut Aussendung der Carabinieri auf den 13. März zurück, als der Vorsitzende des Bocciaklubs in Branzoll bemerkte, dass jemand über Nacht die Tür des Bocciaklubs aufgebrochen und Geld aus der Kasse mit den Mitgliedbeiträgen entwendet hatte. Dabei wurden etwa 100 Euro aus der Kasse des Bocciaklubs in der Schwarz-Adler-Straße 18 gestohlen.Nachdem Anzeige erstattet wurde, begannen die Carabinieri mit den Ermittlungen. Mithilfe technischer Mittel konnten ein 40-Jährigen Mann ausfindig gemacht werden, der in Trient ohne festen Wohnsitz lebt. Der vorbestrafte Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt und der Fall wird vom Magistrat überprüft. Es gilt die Unschuldsvermutung.