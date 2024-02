Eine Sommernacht im Vinschgau: Es bleibt frühlingshaft

Peterlin zeigt die Temperaturkurve dazu mit Diagramm:In diesen Tagen folgt ein Wärmerekord auf den anderen: „Am Samstag haben wir in Sterzing den Höchstwert von 17 Grad Celsius gemessen. Das war der wärmste Februartag seit Messbeginn“, erklärt Peterlin. Zudem wurde am Samstag in Latsch die 20-Grad-Marke geknackt. „Heute geht es in den beiden Föhntälern ungewöhnlich warm weiter“, weiß Peterlin.Im ganzen Land sei es derzeit viel zu mild für die Jahreszeit. Auch auf den Bergen. „Am Samstag Morgen verzeichneten wir bereits ein Plus auf den Skipisten: Plus 4 Grad in Obereggen, plus 3 Grad in Ladurns und plus 2 Grad auf dem Kronplatz“, sagt Dieter Peterlin. Am Samstag wurden an der Wetterstation Latsch 21,3 Grad erreicht, „der Nordföhn machte es möglich“, so Peterlin. Im Vinschgau sei es noch nie seit Messbeginn so früh so warm gewesen.Bleibt es weiterhin frühlingshaft im Februar? Laut dem Landeswetterdienst ändert sich in den nächsten Tage nicht viel. Voraussichtlich am Donnerstag führt die Strömung feuchtere Luftmassen heran. Sie bringen etwas Niederschlag und sinkende Temperaturen.