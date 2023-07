Einsatz in Kematen endet glimpflich: Beide Personen aus der Ahr geborgen

Mit Boot unterwegs und ins Wasser gefallen

2 Personen mussten aus der Ahr gerettet werden.Was genau passiert ist, war zunächst unklar. Jedenfalls wurden zahlreiche Einsatzkräfte gerufen: Die Feuerwehren von Kematen, Sand und Mühlen in Taufers und Uttenheim, sowie die Wasserrettung, eine Tauschmannschaft und die Notarzthubschrauber Aiut Alpin und Pelikan 2, sowie das Weiße Kreuz.Wie sich herausstellte, waren beide Personen mit einem Boot unterwegs, waren ins Wasser gefallen und gelangte nicht mehr ans Ufer. Die 2 Personen befanden sich in der Ahr auf der Höhe der Firma Wieser.Bei Ankunft der ersten Mannschaft der Feuerwehr Kematen befand sich eine Person im Wasser und die andere Person mitten im Wasser auf einem Stein sitzend.Mit Hilfe von Pelikan 2 und Aiut Alpin wurden die 2 Personen mittels Seilwinde aus dem Wasser gerettet und dem Weißen Kreuz übergeben.Beide Personen hatten großes Glück und blieben unverletzt.Die Suche nach dem Boot läuft aktuell noch. Im Einsatz standen rund 80 Einsatzkräfte.Immer wieder passiert es, dass es zu solchen Großeinsätzen kommt, manchmal leider auch mit tragischem Ausgang. Erst Ende Mai kam es in Sand in Taufers zu einem tödlichen Unfall: Ein 55-jähriger Kajakfahrer, der seit einigen Monaten wegen Arbeit in Innichen lebte, konnte nur mehr tot aus der Ahr geborgen werden (Hier lesen Sie mehr dazu).