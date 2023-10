Eisacktaler Kastanienwochen vom 14. bis 29. Oktober

Vielfältiges Rahmenprogramm

Die teilnehmenden Gastbetriebe

Im Herbst erobert die Kastanie nicht nur die Speisekarten der Gastbetriebe, sondern auch die Herzen der Südtiroler und von Südtirols Gästen, schreibt der HGV in einer Aussendung.Die kreativen Köche des Eisacktals verwandeln diese edle Frucht bei den „Eisacktaler Kastanienwochen“ in besondere kulinarische Kreationen: zu cremigem Püree veredelt, als Mehl oder Füllung, geröstet, gekocht oder zur delikaten Suppe verarbeitet, als Beilage oder verarbeitet in Vorspeisen, Hauptspeisen, besonderen Desserts und Füllungen.„Mit den ,Eisacktaler Kastanienwochen‘ wird speziell auf die Tradition der Kastanie hingewiesen, und die vielseitigen gastronomischen Verwendungsmöglichkeiten der Frucht werden noch mehr in den Fokus gerückt“, sagte Helmut Tauber, Obmann des HGV-Bezirks Eisacktal und des Organisationskomitees der „Eisacktaler Kastanienwochen“.Die örtlichen Tourismusvereine bieten in der Kastanienzeit geführte Wanderungen, Verkostungen von lokalen Köstlichkeiten, Bauernmärkte und weitere interessante Veranstaltungen an, die einen Ausflug ins Eisacktal besonders lohnenswert machen.Hotel Restaurant Pacher, Restaurant Der Traubenwirt, Restaurant Finsterwirt, Südtiroler Gasthaus Sunnegg, Restaurant Fink, Alpenrose’s Dining & Living, Vinumhotel Feldthurnerhof Panorama-Wellness, Gasthof Wöhrmaurer, Hotel Restaurant Taubers Unterwirt, Gasthof Walther von der Vogelweide und Gasthof Ansitz Fonteklaus.