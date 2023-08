Ekelfunde in Strandbars: 20 Anlagen müssen zusperren

11 Unternehmer wurden angezeigt, 20 Strandanlagen geschlossen. Unter anderem wurden schwere hygienische Mängel festgestellt, teilten die Carabinieri mit.Bei 8 Strandbädern wurde festgestellt, dass sie ohne Genehmigung betrieben wurden. Eine Badeanstalt im süditalienischen Reggio Calabria wurde geschlossen, nachdem die Carabinieri herausfanden, dass sie in den Abendstunden illegal als eine Art von „Open-Air-Disco“ genutzt wurde. 500 Besucher hielten sich im Inneren des Gebäudes auf, ohne dass die erforderlichen Genehmigungen für die öffentliche Sicherheit respektiert wurden.Zu den häufigsten Verstößen gehörten Hygienemängel in den Räumlichkeiten, z. B. in Umkleideräumen, Toiletten und Essenszubereitungsräumen. Weitere Verstöße wurden bei den Vorschriften zur Sicherheit am Arbeitsplatz festgestellt.In den Lebensmittelverkaufsstellen innerhalb der Einrichtungen wurden mehr als mehr als 2 Tonnen Lebensmittel beschlagnahmt, die in schlechtem Zustand gelagert waren.-------------------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.