Entlaufenes Zebra in USA wieder eingefangen

Die Besitzerin - eine Privatperson - war gerade mit ihnen auf dem Weg in den etwas weiter östlich liegenden Bundesstaat Montana und hatte angehalten, um den Transporter zu sichern. Dabei brachen die Zebras aus.



Drei von ihnen waren am nächsten Tag wieder eingefangen worden. Das vierte Zebra aber blieb länger verschwunden. Der Tierrettungsdienst teilte mit, die Stute sei in guter Verfassung trotz ihrer fast einwöchigen Odyssee. Der Ausbruch der vier Zebras hatte für einiges Aufsehen gesorgt.

apa