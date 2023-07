Eppan: Vogelwilderer treiben in Apfelanlage ihr Unwesen

Unerlaubte Lock- und Fangutensilien haben die Beamten des Forstinspektorats Bozen 1 in Eppan sichergestellt. 80 Drosseln waren gewildert worden. Die Staatsanwaltschaft Bozen wurde informiert. - Foto: © LPA/Forststation Kaltern

„Solche Handlungen gefährden die heimische Tierwelt“

Das Forstpersonal des Forstinspektorats Bozen 1 entdeckte im Rahmen eines geplanten Aufsichtsdienstes in einer Apfelanlage in Eppan an der Weinstraße die Verwendung verbotener Mittel zum Vogelfang und stellte etwa 80 gefangene Drosseln sicher.Die Täter nutzten unerlaubte Vogelfangnetze, um die Vögel einzufangen und lockten sie mit einem nicht genehmigten Lockgerät an. „Die Schändung der Natur und der Verstoß gegen geltende Tierschutzbestimmungen sind höchst besorgniserregend und werden seit Jahren von den zuständigen Behörden verfolgt“, lautet es in einer Aussendung der Landespresseagentur.Das Forstinspektorat Bozen 1 leitete umgehend Maßnahmen ein und verfasste eine Nachricht einer strafbaren Handlung an die Staatsanwaltschaft Bozen wegen Wilderei. Zusätzlich wurden die verwendeten Mittel zur Vogelwilderei beschlagnahmt.„Solche rechtswidrigen Handlungen gefährden die heimische Tierwelt und das fragile Ökosystem unseres Landes“, heißt es aus der Landesforstabteilung.Das Forstinspektorat Bozen 1 ruft die Bevölkerung dazu auf, wachsam zu sein und verdächtige Vorkommnisse, die mit Wilderei oder ähnlichen Delikten in Zusammenhang stehen könnten, umgehend zu melden.