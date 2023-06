Erdbeben erschüttert Südafrikas bevölkerungsreichste Provinz

Das Beben war in der gesamten Provinz Gauteng zu spüren, in der sich mit Johannesburg und Pretoria sowohl die größte Stadt des Landes als auch die Hauptstadt befinden.Bewohner Gautengs veröffentlichten Bilder in Onlinediensten, die kleinere Gebäudeschäden zeigten. Im August 2014 hatte ein Erdbeben der Stärke 5,3 eine Minenstadt nahe Johannesburg erschüttert. Das letzte große Erdbeben hatte Südafrika im Jahr 1969 getroffen, als ein Beben der Stärke 6,3 die Provinz Western Cape mit der Metropole Kapstadt erschütterte.