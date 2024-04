2 größere Einsätze

36 Mal waren die Carabinieri an Wochenenden und Feiertagen auf Jochgrimm mit Skiern im Einsatz . Ihre Aufgabe bestand darin, die Sicherheit auf den Pisten zu gewährleisten. Und das gelang ihnen.20 Prozent weniger Einsatzanfragen hat es heuer im Vergleich zur Skisaison im vergangenen Jahr gegeben.Der Carabinieri-Kommandant Alessandro Falone zeigt sich sehr zufrieden über die geleistete Arbeit.Auf Jochgrimm kam es in dieser Saison zu 2 größeren Einsätzen: Ein Lawinenabgang am 13. Jänner, wo ein Skitourengeher gestreift wurde, und ein Skiunfall am 21. Jänner, wo eine 14-Jährige mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert wurde. Bei beiden standen die Carabinieri im Einsatz