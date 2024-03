Erneuerung der Rohrleitungen in der Riva del Garda-Straße

Die Arbeiten umfassen den Austausch aller bestehenden Leitungen unter der Straße und den anschließenden Anschluss der Kondominien in dieser Zone an die neuen Leitungen. Nach Abschluss der Arbeiten wird die SEAB die derzeit private Wasserleitung in der Riva-del-Garda-Straße als öffentliches Netz übernehmen, um eine optimale Wasserqualität und die notwendige Wartung auf eigene Kosten zu gewährleisten.Die geschätzte Dauer der Arbeiten beträgt etwa 2,5 Monate. Während der Ausführung der Arbeiten wird der Fahrzeugverkehr in der Riva-del-Garda-Straße entsprechend den verschiedenen Arbeitsphasen geregelt. Während der intensiveren Arbeitsphasen wird die Durchfahrt für Kraftfahrzeuge nicht erlaubt sein. Vor 8 Uhr morgens und nach 17 Uhr sowie an den Wochenenden wird der Fahrzeugverkehr jedoch immer gewährleistet sein. Um die Unannehmlichkeiten für die Anrainer in Grenzen zu halten, wird die Gemeinde Bozen auf Antrag der SEAB für die Dauer der Arbeiten Parkplätze in der Pfarrhofstraße (nach der ENI-Tankstelle) zur Verfügung stellen.Die Arbeiten mit einem Gesamtwert von ca. 290.000 Euro werden von der Firma Oberosler SF GmbH aus Bozen durchgeführt. Die Kondominien in diesem Gebiet haben die Möglichkeit, sich im Falle veralteter Anschlussleitungen direkt an die Firma Oberosler zu wenden und den Austausch der Privatleitungen auf eigene Kosten im Rahmen der Straßenbauarbeiten zu veranlassen und so das SEAB-Projekt zu nutzen. Die Bewohner des Gebiets und die Verwalter der betroffenen Kondominien wurden bereits durch Flugblätter informiert.Um den Interessenten die Bedeutung der Maßnahme und ihre Vorteile für die Anwohner zu erläutern, hat SEAB einen Informationsabend im Pfarrsaal in der Claudia-Augusta-Straße 111 organisiert, der am Mittwoch, den 3. April um 18 Uhr stattfindet. SEAB-Techniker, Techniker der Gemeinde und der Bauleiter werden anwesend sein, um alle Fragen der Anwohner zu beantworten.