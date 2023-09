Erster Schultag – und schon sind die Carabinieri da

Dabei trafen gar einige von ihnen auf dem Weg ins Schulgebäude auf Männer in Uniform. Ohne Drogenspürhunde. Die Carabinieri führten heute nämlich keine Drogenkontrollen an den Schulen durch, sie zeigten lediglich Präsenz, unter anderem in der Landeshauptstadt.„Nach den Anstrengungen der Carabinieri, um einen sicheren Sommer für Touristen und Einwohner in Südtirol zu garantieren, haben die Carabinieri nun eine neue Kampagne zum Thema Legalität in den Schulen gestartet“, erklärt der Landeskommandant der Carabinieri, Oberst Raffaele Rivola.Für die Carabinieri ist dies auch eine außergewöhnliche Gelegenheit, um einen Dialog mit den jungen Generationen zu initiieren und Diskussionen anzuregen, so Oberst Rivola. Die Carabinieri wollen die Jugendlichen also nicht belehren, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen und Prävention mit geeinten Kräften betreiben.