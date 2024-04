Es bleibt kalt in Südtirol – Erst am Wochenende wieder etwas wärmer

Ab Freitag steigen die Temperaturen wieder etwas an

„Heute und morgen erreicht die aktuelle ,Kältewelle' ihren Höhepunkt, in den höheren Tälern nur mehr wenige Plusgrade und selbst in Bozen werden es maximal 12 Grad“, schreibt der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin.Am heutigen Montag ist der Himmel stark bewölkt und im Tagesverlauf kommt es zu einigen Schauern. Schnee fällt oberhalb von 700 bis 1000 Metern. Die Temperaturen kommen über 12 Grad nicht mehr hinaus.Auch am morgigen Dienstag gibt es viele Wolken , kaum Sonne und ein paar Schauer, vor allem am Nachmittag. Der Mittwoch verläuft trocken, die Wolken lockern auf und zeitweise scheint die Sonne . In vielen Tälern weht Nordwind Am Donnerstag überwiegt zunächst der Sonnenschein, am Nachmittag tauchen im Norden einige Wolken auf. Der Freitag beginnt in einigen Tälern mit Hochnebel, sonst ist es anfangs sonnig. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung zu. Die Temperaturen stiegen langsam an.„Das Wochenende wird dann schon wieder etwas wärmer und übernächste Woche zum Monatswechsel hin dürften die Temperaturen dann wieder deutlicher ansteigen“, schreibt Peterlin.