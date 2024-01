Es ist kalt in Südtirol und am Wochenende kommt Schnee

So geht es am Wochenende weiter

Am heutigen Mittwoch scheint noch häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 3 Grad im Pustertal bis 7 Grad im Unterland. Auch am morgigen Donnerstag überwiegt der Sonnenschein.Der Freitag verläuft zunehmend bewölkt und gegen Abend kommt es von Süden her zu Niederschlägen. Während in tieferen Tälern mit Regen zu rechnen ist, dürfte es im Wipptal und im Pustertal schneien – „voraussichtlich ähnliche Mengen wie zu Silvester“, sagt Peterlin.Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 700 und 1000 Metern.Am Samstag geht es mit Regen und Schneefall weiter. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 800 und 1200 Metern. Am Sonntag klingen die Niederschläge ab, es gibt aber weiterhin viele Wolken und nur wenig Sonne.