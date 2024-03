Etschtal: Erstmals Frostberegnung aktiv

Die Messstation Gargazon des Landeswetterdienstes kratzte bereits um kurz nach Mitternacht an der Null-Grad-Grenze. Die klare Nacht sorgte für tiefe Temperaturen, die Obstbauern mussten aktiv werden und die Frostberegnung in Betrieb nehmen. Durch die dünne Eisschicht auf den Bäumen werden die Blüten vor Kälte geschützt, Schäden an den Bäumen und Ernteausfälle werden so abgewendet.Die Nacht von Sonntag auf Montag war nach Angaben des Südtiroler Beratungsrings für Obst- und Weinbau die 1. „Frostnacht“ im Jahr 2024. Im Vorjahr war die Frostberegnung erstmals Mitte März aktiv, Hochsaison ist normalerweise Anfang April.