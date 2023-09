EuroSkills 2023: 4 Südtiroler am Start

„Angetrieben vom Willen das beste Ergebnis zu erzielen“

Die Kandidaten aus Italien und ihre Skills ■ Isabella Comuzzoi, Robot System Integration (Ronchi dei Legionari, Gorizia) ■ Lorenzo Cravero, Automobile Technology (Savigliano) ■ Dmytro Fursov, Robot System Integration (Ronchi dei Legionari, Gorizia) ■ Laura Giraudo, Beauty Therapy (Pinerolo, Turin) ■ Georg Hochgruber, Bricklaying (Rodeneck) ■ Alexandru Irimescu, CNC -Milling (Ivrea, Turin) ■ Alex Libardi (Meran) ■ Elisabetta Gialan Luu, Hotel Reception (Turin) ■ Rebecca Mistretta, Restaurant Service (Vestignè, Turin) ■ Alex Ploner, Metal Roofing (Wengen, Gadertal) ■ Julia Stampfer, Hairdressing (Eppan) ■ Davide Vella, Graphic Design Technology (Galliate, Novara)

EuroSkills Gdansk 2023 ist die 8. Ausgabe des alle 2 Jahre stattfindenden EuroSkills-Wettbewerbs - der größten Veranstaltung für berufliche Bildung und Fachkräfte-Kompetenz in Europa.EuroSkills wird von WorldSkills Europe zusammen mit 32 Mitgliedsländern organisiert. Hunderte von jungen Fachkräften aus ganz Europa nehmen an dem Wettbewerb teil, um sich miteinander zu messen.600 qualifizierte junge Fachkräfte unter 25 Jahren aus 32 Ländern werden in Danzig (Gdansk) an Wettbewerben in 43 verschiedenen Kategorien und Berufen teilnehmen. Rund 100.000 Besucher werden zu der Veranstaltung erwartet. Insgesamt treten 12 junge Fachkräfte aus Italien an, davon 4 Südtiroler.Offizielle Delegierte des lvh ist lvh-Vorstandsmitglied Jasmin Fischnaller: „Obwohl die Vorbereitung für den Wettkampf sehr intensiv ist und jede Menge Contenance der Teilnehmer abverlangt, ist die berufliche sowie auch persönliche Weiterentwicklung enorm: in kürzester Zeit nehmen sie mit großem Eigeninteresse viel fachliches Wissen auf und wachsen über sich selbst hinaus, angetrieben vom Willen das beste Ergebnis zu erzielen“, erklärt Fischnaller.Am morgigen Dienstag werden die EuroSkills feierlich eröffnet. Bis Samstag müssen sich die Teilnehmer verschiedenen Aufgaben stellen und diese in einer vorgegebenen Zeit absolvieren. Am kommenden Samstag enden die Berufseuropameisterschaften mit einer großen Abschlussfeier in Danzig.Auf der offiziellen WordSkills Website und auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook können die EuroSkills mitverfolgt werden.