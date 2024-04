Evakuierungen in russischer Ural-Region wegen Hochwasser

In der Region kommt häufiger zu Überschwemmungen. Dieses Jahr sind sie jedoch ungewöhnlich schwer. In Kurgan hat der Fluss Tobol den Behörden zufolge den höchsten Stand seit 1994 überschritten.In der ebenfalls von Überschwemmungen betroffenen Region Orenburg gingen die Pegelstände unterdessen zurück. Die Orsk-Raffinerie nahm am Freitag die Treibstoffproduktion wieder auf, nachdem sie wegen der Fluten gestoppt worden war.