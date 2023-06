Familienberatungsstelle: Neue Herausforderungen, erhöhter Andrang

„Ein Jahr voller Überraschungen“

Nach einer fast überstandenen Coronapandemie schien das Jahr 2022 ruhig zu beginnen, bis Ende Februar der russische Angriffskrieg auf die Ukraine das europäische Gefüge erschütterte, Energiepreise und Inflation in die Höhe trieb und bei den Menschen eine generelle Unsicherheit auslöste. Diese zeigte sich dann in den vermehrten Anfragen bei den einzelnen Kolbe-Beratungsstellen in Bozen, Meran, Brixen, Leifers und Sterzing.Aufgrund der kleineren Strukturen konnte das Angebot gut angepasst werden. So betonte der Präsident des Vereins, Mauro Marchi, bei der diesjährigen Vollversammlung, dass die Familienberatungsstelle Kolbe mit einer flexiblen Arbeitsweise gut auf die verschiedenen Situationen eingehen konnte, der erhöhte Andrang allerdings zu einer verlängerten Wartezeit führte.„Ein Jahr voller Überraschungen“: So fasst Direktor Oliver Sparber sein erstes Jahr bei der Familienberatungsstelle zusammen. In Bozen gab es einen Generationenwechsel bei den Beraterinnen und Beratern, auch in Brixen kamen neue Kräfte dazu. In Leifers konnte die Beratungsstelle zu Weihnachten wieder in ihre alten – vollkommen renovierten – Räumlichkeiten umziehen und die Kurse wieder auf Präsenz umstellen. Und in Meran wurde eine Supervision der Gruppenleiter/-innen der Pfadfinder aktiviert, um dem Unbehagen im Jugendalter entgegenzuwirken.Neben der Genehmigung der Jahresbilanz wurde bei der Vollversammlung auch den verschiedenen Institutionen gedankt, die die Arbeit des Vereins seit ihrer Gründung tatkräftig unterstützen. Besonders erwähnt wurde dabei die Diözese, die der Beratungsstelle mit einer zeitgemäßen Haltung zum „Christ-sein-heute“ zur Seite steht und so die Grundhaltung der Beratungsstelle unterstreicht.Der Verein , der in Südtirol in Bozen, Leifers, Meran, Brixen und Sterzing mit Beratungsstellen vertreten ist, schaut zuversichtlich in die Zukunft. Dies ist auch dank des Engagements des Vorstands mit Präsident Mauro Marchi, den Vorstandsmitgliedern Johanna Brunner, Francamaria Carriglio, Luciana Fiocca, Bruno Marcato und Gabriella Vianello Nardelli möglich.