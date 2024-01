Fernsehen bei Demenzkranken? Das müssen Sie wissen

Konzentration

Kein Interesse

Überforderung

Logisches Denken erforderlich

Beunruhigender Effekt

Menschen mit Demenz haben eine verminderte Konzentrationsspanne. Daher sollten Sendungen vermieden werden, die eine hohe Konzentrationsleistung erfordern, in denen viel gesprochen wird oder komplexe Handlungen vorkommen. Besser sind Sendungen, die von Stimmungen leben, wie z. B. Musiksendungen, Landschafts- oder Tierreportagen.Bei der Auswahl der Sendung sollte die Biografie des Menschen mit Demenz beachtet werden. Sendungen, die er früher gerne gesehen hat, die für ihn also einen hohen Wiedererkennungswert haben, oder Sendungen mit historischem Hintergrund können sein Wohlbefinden unterstützen. Programme, die allzu sehr auf die Gegenwart ausgerichtet sind, Nachrichten über Unglücksfälle und Gewalt sollten gemieden werden.Viel zu schnelle Bildfolgen, schnelle Sprache und verschachtelte Inhalte stellen viele Menschen mit Demenz vor eine unlösbare Aufgabe. Folglich könnte der Betroffene unruhig werden.Bei einigen Sendungen ist besonders die Fähigkeit gefragt, logisch zu denken oder Schlüsse zu ziehen. Daher sollte besser eine Sendung ausgesucht werden, die leicht zu verstehen ist.Das Fernsehen kann auf manche Menschen auch einen beunruhigenden Effekt haben. So könnten Betroffene z. B. denken, dass sich fremde Personen im Zimmer befinden, oder TV-Geräusche können nicht mehr entsprechend zugeordnet werden. In diesen Fällen sollte das Fernsehen ganz vermieden werden, denn kein Mensch ist zwingend auf den Konsum von Fernsehsendungen angewiesen.