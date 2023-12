Feuer in der Kirche von Ahornach unter Kontrolle

Als der Alarm einging, war der Kirchenraum schon völlig verraucht.Das Feuer konzentrierte sich glücklicherweise auf einen Schrank in der Sakristei, in dem Gewänder und anderes aufbewahrt werden. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht klar.Die Freiwilligen Feuerwehren von Ahornach, Kematen, Mühlen und Sand in Taufers konnten das Feuer rasch eindämmen. Noch am frühen Nachmittag waren die Wehrleute mit Aufräumarbeiten beschäftigt.Die Kirche zur hl. Anna ist ein spätgotisches Bauwerk. Sie wurde 1512 erbaut. Auch im Inneren gibt es wertvolle Kunstgegenstände – etwa den gotischen Hochaltar, der die Patronin der Kirche, die heilige Mutter Anna, zeigt.