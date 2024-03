Gais: Feuerwehr löscht Kaminbrand in Hotel – Gäste evakuiert

Bei den Freiwilligen Feuerwehren von Gais und Uttenheim ging um 21.15 Uhr der Alarm ein: Im Hotel Windschar in Gais war ein Kaminbrand ausgebrochen. Zur Unterstützung machte sich auch die Freiwillige Feuerwehr Mühlen mit einer Drehleiter zu Einsatzort auf.Nachdem die Wehrleute in der Hotelbar eine erhöhte Kohlenmonoxidkonzentration gemessen hatten, wurden sämtliche Gäste evakuiert. Die Einsatzkräfte konnten den Kaminbrand im Anschluss schnell löschen und die Bar belüften, so dass die 50 Gäste nach kurzer Zeit wieder ins Hotel zurückkehren konnten.Vor Ort im Einsatz waren auch das Weißes Kreuz Bruneck, die Carabinieri Bruneck und ein Kaminkehrer.