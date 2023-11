Feuerwehr löscht Küchenbrand in Obermais

Foto: © FFW Obermais

Die Alarmierung erfolgte um kurz nach 9 Uhr. In der Küche einer Wohnung in Obermais war ein Schwelbrand ausgebrochen.8 Wehrleute waren glücklicherweise rechtzeitig vor Ort, um das Feuer zu löschen, ehe es sich auf die restlichen Wohnung ausbreiten konnte. Die Bewohnerin der Wohnung wurde mit Verdacht auf Rauchvergiftung dem Weißen Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. In der Küche entstand beträchtlicher Sachschaden.Einsatzleiter Lukas Verdorfer ruft dazu auf bei Bränden und Rauchentwicklungen in geschlossenen Räumen oder beim Verdacht auf einem Brand unbedingt die betroffenen Zimmer bzw. Wohnungen zu verlassen: „Die im Rauch enthaltenen Atemgifte können stark Gesundheitsgefährdend und sogar zu Ohnmacht und Tod durch Ersticken führen.“Im Einsatz waren auch ein Notarzt und die Carabinieri.