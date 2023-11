Filippo Turetta, der 22-jährige Student der Biomedizintechnik an der Universität Padua, gegen den wegen Mordes an seiner gleichaltrigen Ex-Freundin Giulia Cecchettin ermittelt wird, hat gestern in der Haftanstalt Montorio Veronese, in der sich auch der wegen des Mordes an seinen Eltern Laura Perselli und Peter Neumair befindet, seinen Anwalt Giovanni Caruso getroffen.