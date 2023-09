Finanzpolizei: Das sagt der neue Landeskommandant

„Komplexes Territorium unter mehreren Gesichtspunkten“

Nach 6 Jahren an dessen Spitze verlässt General Gabriele Procucci das Südtiroler Landeskommando der Finanzpolizei – er wird die Aufgaben der Mitarbeiter des Regionalkommandanten in Trient organisieren und koordinieren.Mit ihm geht ein Beamter, der das Territorium und seine Einwohner gut kannte und auch schätzte. Wissen um Land und Leute sowie Respekt für „alle Akteure im Finanzwesen und in der Wirtschaft“ bringt auch Oberst Giuseppe Dinoi, der „Neue“, mit.„Es handelt sich um ein komplexes Territorium unter mehreren Gesichtspunkten“, hält Dinoi im Gespräch mit Stol fest. Es gebe Eigenheiten, die es als Landeskommandant zu beachten gelte. Die geographischen Eigenheiten etwa sorgten dafür, dass die Finanzpolizei in Südtirol mit ihren Bergrettern und der Hubschrauberstaffel auch ein „festes Glied in der Rettungskette“ ist, so Dinoi.Er wolle nicht nur die gute Zusammenarbeit mit dem lokalen Rettungswesen pflegen und ausbauen, sondern – wie sein Vorgänger vor ihm – alle Akteure in Finanzwesen und Wirtschaft stärker in die Präventionsarbeit miteinbeziehen. So seien Sensibilisierungskampagnen geplant, auch damit man sehe, dass die Finanzpolizei und Finanz- und Wirtschaftsberater, Anwälte usw. nicht gegeneinander, sondern mit- und füreinander arbeiten, erklärt Dinoi.Alle sollten Verantwortung übernehmen, wenn es darum geht, Wirtschaftskriminalität und den oft damit einhergehenden unlauteren Wettbewerb zu bekämpfen.„Als Grenzregion haben wir die wichtige Aufgabe, nicht zuzulassen, dass Staatsgrenzen uns bei der Bekämpfung der Kriminalität nicht im Weg stehen“, so der Landeskommandant – man wolle nämlich auch die Zusammenarbeit mit den ausländischen Finanzbehörden sowie mit der Europäischen Staatsanwaltschaft und den Polizeikräften der Nachbarländer intensivieren, erklärt Dinoi. Sein Credo: „Der Dialog mit allen Akteuren bringt stets einen Mehrwert.“