Flammen und Rauch in Rungg: 3 Menschen aus Feuer gerettet

Hier schlief eine ältere Frau: Die Holzvertäfelung brannte. Die Frau konnte sich selbst nicht befreien. - Foto: © FF Tramin

Das Haus steht in einem dicht bebauten Gebiet. Nicht auszudenken, welche Ausmaße das Feuer hätte annehmen können. - Foto: © FF Tramin

Foto: © FF Tramin

Um Punkt 2.26 Uhr ging bei der Landesnotrufzentrale der Alarm ein: Das Feuer war wohl von einem überhitzten Holzofen ausgegangen, der in der Stube stand, in der die ältere Frau schlief. Auch die Holztäfelung brannte.Das Gebäude war schon so stark verraucht, dass die 2 Leute im oberen Stockwerk nicht mehr ins Freie konnten, als sie das Feuer bemerkten. Sie waren es, die Alarm schlugen.„Über die Landesnotrufzentrale wurde Alarmstufe 2 für die Freiwillige Feuerwehr Rungg ausgelöst. Gemäß Alarmplan rückten die Feuerwehren von Rungg und Tramin aus sowie die Feuerwehr Neumarkt mit der Drehleiter des Bezirksverbandes und die Carabinieri“, heißt es von den Einsatzkräften. „Ebenso das Weiße Kreuz Unterland, der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes (ORG) und ein Notarztteam.“Auch Anrainer griffen beherzt ein, halfen den Wehrmännern: „So konnten alle 3 Personen aus dem Gebäude nahezu unverletzt gerettet werden und eine Brandkatastrophe im dicht bebauten Wohngebiet glücklicherweise verhindert werden“, so die Feuerwehr.Die 3 Bewohner wurden wegen des vielen Rauches zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der Brand selbst konnte binnen kürzester Zeit gelöscht werden. Atemschutztrupps durchforsteten das Gebäude mit der Wärmebildkamera auf Glutnester und brachten die verkohlte Holztäfelung und die Möbel ins Freie.