Franzensfeste: Drogen im WC einer Bar entdeckt

Die Polizei hatten ihre Kontrollen auf mehrere Zonen im Eisacktal und Wipptal angelegt: Im Fokus standen vor allem die Bereiche rund um die Bahnhöfe, die Mautstation Sterzing und die Grenze am Brenner. Dabei waren die Ermittler vor allem Drogendealern auf der Spur.Fündig wurden sie in einer Bar in Franzensfeste, wo die Drogenspürhunde anschlugen: Im WC der Bar entdeckten die Hunde eine Zigarettenschachtel, in der sich 5 Gramm Marihuana – bereits zu Joint gerollt – befanden. Wahrscheinlich hatte sie der Besitzer beim Erscheinen der Ordnungshüter zu Boden geworfen, um nicht aufzufliegen. Die Drogen wurden sichergestellt.Weitere 5 Gramm Marihuana beschlagnahmten die Einsatzkräfte am Bahnhof von Sterzing: Ein junger Mann hatte die Drogen bei sich getragen. Er wurde der Quästur gemeldet.