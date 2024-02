Die Wehrleute sicherten die Straße ab. - Foto: © FFW Franzensfeste

Passiert ist der Unfall gegen 13.20 Uhr. Der Fahrer war mit seinem Auto auf der Hauptstraße Richtung Norden unterwegs, als er auf der Höhe des Fernheizwerks in der Nähe des Stausees die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen einen Baum prallte. Ersten Informationen zufolge war ihm zuvor schlecht geworden.Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Die Sanitäter des Weißen Kreuzes versorgten den mittelschwer verletzten Fahrer an der Unfallstelle und brachten ihn anschließend in das Krankenhaus von Brixen.Die Freiwillige Feuerwehr Franzensfeste sicherte die Unfallstelle ab und kümmerte sich anschließend um die Aufräumarbeiten. Die Straße blieb für rund eine Stunde gesperrt.Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr Mittewald und die Carabinieri, die den Unfallhergang ermittelten.