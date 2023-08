Franziskus reist als erster Papst in die Mongolei

Einweihung eines katholischen Sozialzentrums

Papstreise unter dem Motto ‚ÄěGemeinsam hoffen‚Äú

Franziskus wird als erster Papst den Binnenstaat zwischen Russland und China besuchen. Es ist seine 43. Auslandsreise und die bereits vierte im laufenden Jahr. Insgesamt hat der Papst seit Amtsantritt 2013, Italien und die Mongolei mitgez√§hlt, bereits 63 L√§nder in aller Welt besucht.Das katholische Kirchenoberhaupt wird am 1. September auf dem Dschingis-Khan-Flughafen der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator eintreffen. Am folgenden Tag sind Treffen geplant mit Staatspr√§sident Uchnaagiin Ch√ľrels√ľch, Regierungschef Luvsannamsrai Oyun-Erdene und weiteren Vertretern aus Politik und Gesellschaft. Anschlie√üend folgt eine Begegnung mit Bisch√∂fen, Priestern, Missionaren und Seelsorgern in der katholischen Peter-und-Paul-Kathedrale der Hauptstadt.Den Dialog, den die katholische Minderheit vor Ort mit anderen Religionen f√ľhrt, will der Papst mit einem interreligi√∂sen Treffen am 3. September w√ľrdigen. An seinem letzten Besuchstag will Franziskus ein katholisches Sozialzentrum einweihen. Anschlie√üend fliegt er zur√ľck nach Rom.‚ÄěWir wissen, dass auch Anh√§nger und Vertreter anderer religi√∂ser Traditionen gro√üen Respekt und Bewunderung f√ľr den Heiligen Vater empfinden‚Äú, sagt Kardinal Giorgio Marengo. Der Italiener ist der j√ľngste Kardinal der Weltkirche und seit 2020 als Leiter der Apostolischen Pr√§fektur Ulan Bator Bischof der Ortskirche in der Mongolei. Die interreligi√∂sen Begegnungen, die der Papst w√§hrend seines Besuchs in der Mongolei haben werde, k√∂nnen die Missionare und die mongolische katholische Gemeinschaft auf ihrem Weg der Geschwisterlichkeit und der N√§he zu den Gl√§ubigen anderer Religionen ermutigen und best√§rken, hofft Marengo in einer dieser Tage ver√∂ffentlichten Videoreportage des vatikanischen Missionspressediensts ‚ÄěFides‚Äú.Die Papstreise steht unter dem offiziellen Motto ‚ÄěGemeinsam hoffen‚Äú. Hoffnung sei eine christliche Tugend und als Wert auch unter Nicht-Christen allgemein anerkannt; der Besuch von Franziskus sei zudem f√ľr die √∂rtlichen Katholiken ein Zeichen gro√üer Hoffnung und Ermutigung, ‚Äěund umgekehrt kann die Kirche in der Mongolei trotz ihrer Kleinheit und Marginalit√§t ein Zeichen der Hoffnung f√ľr die Weltkirche sein‚Äú, teilte der Vatikan zu Erl√§uterung des Leitworts mit.Der Mongolei-Besuch ist eine von insgesamt 3 Papstreisen binnen 2 Monaten. Anfang August nahm Franziskus am Weltjugendtag in Lissabon teil. Ende September will der 86-J√§hrige f√ľr 2 Tage in die s√ľdfranz√∂sische Hafenmetropole Marseille reisen.