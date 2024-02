Frau Holle macht munter weiter: Schneefall auch in den kommenden Tagen

Schnee und Regen am Mittwoch

Zum Start in die neue Woche gibt es wiederum Regen und Schnee. Im Laufe des Montags setzen von Süden her Niederschläge ein, weiß wird es oberhalb von 700-1100 Metern.Auch am Dienstag bleibt es unbeständig, weitere Niederschläge sind wahrscheinlich. Die Schneefallgrenze steigt auf 1500 Meter an. Im Eisacktal und Pustertal bleibt es jedoch voraussichtlich trocken.In der ersten Tageshälfte des Mittwoch muss aktuellen Prognosen zufolge noch mit etwas Regen und Schnee gerechnet werden. Der Donnerstag verläuft hingegen trocken, zeitweise zeigt sich sogar die Sonne. Am Freitag sind erneut ein paar Regenschauer möglich. Schnee fällt oberhalb von 1500 Metern.Die Temperaturen bewegen sich die ganze Woche über zwischen kalten -2 und milden 15 Grad.