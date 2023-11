Frau verklagt Sänger Axl Rose wegen Vorwurfs der Vergewaltigung

Demnach lernten Rose und Kennedy sich im Februar 1989 in einer Diskothek in New York kennen. Der Sänger der Rockband Guns N' Roses soll das „Penthouse“-Model dann zu einer Party in seiner Hotelsuite mitgenommen haben, wo er seinen Gästen laut Klageschrift „Kokain, Champagner und Alkohol“ anbot. Rose soll die meisten Gäste dann hinausgeworfen und zunächst Sex mit einer anderen Frau gehabt haben, bevor er sich den Angaben zufolge an Kennedy verging.Der heute 61-jährige Rockmusiker habe Kennedy auf den Boden geworfen, an den Haaren gepackt und „wie ein Höhlenmensch“ in sein Schlafzimmer „gezerrt“, heißt es in der Klage. Dort habe Rose ihre Hände hinter ihrem Rücken gefesselt und sie anal penetriert.„Roses sexueller Missbrauch an Kennedy hatte lebenslange emotionale, körperliche, psychologische und finanzielle Auswirkungen auf Kennedys Leben“, heißt es in der Zivilklage. Die Frau verlangt Schmerzensgeld und Schadenersatz in nicht genannter Höhe.In den USA sind Musikern immer wieder sexuelle Angriffe gegen Frauen bis hin zur Vergewaltigung zur Last gelegt worden. Erst vergangene Woche wurde Rap-Mogul Sean „Diddy“ Combs von seiner Ex-Freundin Casandra Ventura wegen des Vorwurfs einer Vergewaltigung im Jahr 2018 verklagt. Einen Tag später erzielten die beiden einen Vergleich zur Einstellung des Verfahrens.