Freundin leiht ihm das Auto, obwohl er keinen Führerschein hat: Strafen für beide

Auto auf die Lebensgefährtin gemeldet

Carabinieri-Beamte aus Leifers haben kürzlich in der örtlichen Kennedystraße ein Auto mit 2 Männern an Bord bemerkt, die ihnen verdächtig erschienen. Die Beamten hielten das Auto an, um die beiden zu kontrollieren.Am Steuer des Ford Fiesta saß ein 31-jähriger Mann nordafrikanischer Herkunft ohne festen Wohnsitz und mit mehreren Vorstrafen, der, wie sich herausstellte, keinen Führerschein hatte. Offenbar hatte er auch nie einen solchen besessen. Der Beifahrer, ein weiterer Mann mit Migrationshintergrund, war ebenfalls mehrfach vorbestraft.Das Fahrzeug, das auf den Namen der Lebensgefährtin des Fahrers zugelassen war, wurde in der Folge für 3 Monate eingezogen, der Fahrer mit einer Geldstrafe von 5100 Euro belegt.Die 1986 geborene und in Leifers lebende Lebensgefährtin des Betroffenen muss eine Geldstrafe von 600 Euro zahlen: Dies ist in der Straßenverkehrsordnung für fahrlässiges Überlassen eines Fahrzeugs vorgesehen.Hauptmann Federico Seracini , Kommandant der Kompanie Neumarkt : „Die Carabinieri sind äußerst wachsam, um die Sicherheit der Bürger in der Gemeinde Leifers und in den Ortsteilen Steinmannwald und St. Jakob zu gewährleisten. Mehrere Streifen der Kompanie Neumarkt sind rund um die Uhr im Einsatz.“