Für Tierheim im Burggrafenamt: Schulterschluss mit Lana

Das bestehende Tierheim Naturns/Ulten hat jüngst bekannt gegeben, dass es mit Ende 2024 aufgrund akuten Platzmangels schließen müsse.„Ex-Bürgermeister Paul Rösch hatte 2019 in der Naif in Meran ein Grundstück ausfindig gemacht. Die Verhandlungen dazu gerieten aber ins Stocken. Wir fordern den Stadtrat auf, bezirks- und gemeindenübergreifend nach Lösungen zu suchen. Die Zeit drängt“, meint Ex-Vizebürgermeister Andrea Rossi.Die Grünen fordern zudem, bei den Umlandgemeinden und der Landesregierung zu intervenieren. „Dazu werden wir in den Gemeinderäten Meran und Lana einen Beschlussantrag einbringen, den wir am 21. Februar mit den Teilnehmenden unseres öffentlichen Austauschs in der Bar ,Il Pido‘ in Meran verfassen und diskutieren werden“ sagen die Fraktionssprecherin der Meraner Grünen, Julia Dalsant, und die Fraktionssprecherin der Dorfliste Lana-Lista Civica Lana, Verena Kraus.Die Präsidentin des Tierheims „OA Tierheim Naturns/Ulten“ wird auch anwesend sein und die aktuelle Lage sowie Perspektiven des Tierheims erläutern.