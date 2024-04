Maurizio Fugatti - Foto: © DLife/DF

Das Weingut gehört zum landwirtschaftlichen Betrieb Roeno, wird von Maurizio Fugattis Cousinen Giuseppe und Cristina Fugatti betrieben und befindet sich in Brentino Belluno an der Grenze zwischen dem Trentino und dem Veneto.Zusätzlich zu den rund 80 abgeschnittenen Rebstöcken fand sich am Ort des Geschehens auch ein Transparent mit der Aufschrift „Ringrazia chi ha ucciso gli orsi“ (dt.: „Danke denen, die Bären töten“).Es dürfte sich also um eine weitere Vergeltungsaktion von Tierschützern handeln. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.Wegen seiner Linie beim Management der Bären im Trentino geriet Maurizio Fugatti bereits mehrmals ins Visier von radikalen Tierschützern.