Gargazoner Fußballer in Meran verprügelt: 8 ins Krankenhaus

Martin Gruber vom Gargazoner Fußballclub wird in dem Bericht zitiert: Nach einem Sieg habe die Mannschaft am Samstagabend in einem Meraner Club feiern wollen: „Dort begannen die ersten Provokationen durch einige der Burschen.“ Zuerst seien es nur ein paar gewesen, die Gargazoner dachten, damit sei die Sache beendet. „Doch als wir aus dem Club kamen, waren es etwa 30, alle gegen uns“: Vergeblich hätten die zahlenmäßig unterlegenen Spieler versucht, sich zu verteidigen. „Wir haben Videos, die die Aggression zeigen, die wir erlitten haben“, sagt Gruber. „Dann kamen sie mit Tasern und Schlagstöcken. Selbst, als wir schon am Boden lagen, schlugen sie weiter auf uns ein.“Als die Polizei eintraf, flüchteten die Unbekannten. Die Schlägerei alarmierte auch die Anwohner, die durch die Schreie geweckt wurden. Einer der Anwohner berichtet: „Ich wohne seit Jahren in dieser Gegend, und Schlägereien auf dem Pfarrplatz kommen leider oft vor, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Es waren junge Burschen, die sich an wehrlosen Gleichaltrigen und sogar an Mädchen vergriffen haben.“