Geboren zu Silvester: Wegen einer Minute trennt diese Zwillinge ein ganzes Jahr

Silvester- und Neujahrsbaby in einer Familie – das kommt nicht alle Tage vor. Das erste der Zwillingsmädchen kam am 31. Dezember um 23.59 Uhr zur Welt, das zweite nur eine Minute später. Doch die Bürokratie kennt keine Grauzonen: Das Geburtsdatum der zweiten Schwester ist der 1. Jänner 2024.Die Mädchen sind die ersten Töchter ihrer Eltern. Mutter und Babys geht es gut.„Wir hatten schon Situationen, in denen Zwillinge vor und nach Mitternacht und damit an 2 verschiedenen Tagen geboren wurden, aber wir haben noch nie erlebt, dass Zwillinge in 2 verschiedenen Jahren geboren wurden“, sagt der Leiter der Geburtshilfeabteilung der Klinik, die derzeit großes Medieninteresse auf sich zieht. Das Krankenhaus in Split hat eine der größten Entbindungsstationen des Landes. Mehr als 4000 Babys kommen hier im Jahr zur Welt.Der Fall ist ein seltener, doch nicht so selten, wie man annehmen könnte. Fast in jedem Jahr gibt es eine solche kuriose Zwillingsgeburt, wie der Blick in die Archive zeigt. Noch ungewöhnlicher allerdings ist der Fall der Zwillinge Mircam und Mircem, die zu Silvester 1999 bzw. Neujahr 2000 in Berlin nur 4 Minuten getrennt voneinander zur Welt kamen: Ihre Geburtstage liegen in 2 verschiedenen Jahrtausenden.