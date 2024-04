Gegen Drogen- und Kleinkriminalität: Polizei verschärft Kontrollen in Brixen

Foto: © Quästur Bozen

Die Polizei kontrollierte in der Brixner Altstadt, den öffentlichen Parks und an den angrenzenden Straßen. Entlang der beiden Hauptverkehrsadern wurden 2 Kontrollpunkte eingerichtet.Ein französischer Staatsbürger wurde ohne Führerschein am Steuer erwischt. Gegen ihn wurde eine Sanktion erlassen.Am Domplatz wurden 3 Bars überprüft und einige Mängel festgestellt, die noch genauer bewertet werden müssen.Am Brixner Bahnhof wurden Fahrgäste von 4 Zügen mithilfe der Finanzpolizei mit Hundestaffel einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenspürhund schlug bei einem Minderjährigen Italiener an, bei dem daraufhin Marihuana beschlagnahmt wurde. Die Polizei meldete ihn als Drogenkonsument und gab ihn in die Obhut seiner Eltern.Ein Zutrittsverbot der Gemeinde Brixen für 3 Jahre wurde gegen eine vorbestrafte Person verhängt, die in einer anderen Gemeinde ansässig ist und sich unrechtmäßig in Brixen aufhielt.Ein weiteres Zutrittsverbot wurde gegen eine somalische Staatsbürgerin verhängt. Sie war im Besitz einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung, wurde aber von den Ordnungshütern beim Weintrinken und Biwakieren in der Gegend des Bahnhofes angetroffen.Insgesamt wurden 3 öffentliche Lokale kontrolliert sowie 24 Fahrzeuge und 112 Personen, darunter 27 ausländische Staatsbürger und 23 Personen, die bereits vorbestraft bzw. polizeibekannt waren.