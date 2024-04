Verstärkte Kontrollen in Bozen: Mehrere Personen ausgewiesen, eine Verhaftung

Bilanz

Die Veranstaltungen am 25. April verliefen ohne Probleme, sodass die Teilnehmenden diesen friedlich und ohne Störungen beiwohnen konnten.Indes hat die Polizei in Bozen auch an den darauffolgenden Tagen mehrere Kontrollpunkte eingerichtet und im Zuge dessen zahlreiche Personen identifiziert.Im Kapuzinerpark wurde ein 48-jähriger Tunesier angehalten. In seinem Besitz befand sich ein Klappmesser. Gegen den bereits mehrfach vorbestraften Mann war bereits ein Zutrittsverbot des Stadtzentrums angeordnet worden, an das er sich offensichtlich nicht hielt. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt und der Quästor hat die Ausweisung angeordnet.Im Firmianpark wurde ein weiterer ausländischer Staatsbürger identifiziert, der Haschisch bei sich trug. Bei der Durchsuchung der Umgebung fand die Polizei schließlich, versteckt im Gebüsch, auch noch 3 Päckchen Crack, die für den Drogenhandel vorbereitet waren. Auch der 33-Jährige kassierte eine Anzeige sowie einen Ausweisungsbeschluss.Bei Kontrollen im Don Bosco Viertel wurden 3 Personen identifiziert, die sich verdächtig verhielten. Es stellte sich heraus, dass sie alle verurteilte Straftäter waren. Gegen einen von ihnen, ein 28-jähriger Tunesier, lag sogar ein Haftbefehl vor. Aufgrund von Raub und Körperverletzung war er zu einer Freiheitsstrafe von fast 3 Jahren verurteilt worden. Der Mann wurde verhaftet und ins Gefängnis gebracht.Insgesamt hat die Polizei im Rahmen dieser Kontrollen 6 öffentliche Lokale inspiziert, alle wichtigen Züge von und nach Bozen kontrolliert, an 4 Verkehrskontrollpunkten 75 Fahrzeuge angehalten und 182 Personen identifiziert, wovon 89 vorbestraft waren.Der Quästor hat insgesamt mehrere Maßnahmen gegen verschiedene Personen erlassen: 3 Zutrittsverbote der Gemeinde Bozen, 2 mündliche Verwarnungen gegen Personen, die aufgrund von bestimmten Vorstrafen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen sowie 3 Ausweisungsbeschlüsse.