Gemeinderatswahlen: Jetzt steht der Termin fest

Am Sonntag, 26. Mai wählen die Bürger von Lana Leifers , St. Martin in Passeier, Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo und Rovereto einen neuen Bürgermeister und Gemeinderat.Der Termin wurde mittels Dekret des Präsidenten der Regionalregierung Arno Kompatscher festgelegt. Mögliche Stichwahlen sollen so zeitgleich mit den Europawahlen am 8. und 9. Juni abgehalten werden.