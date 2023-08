Die Feuerwehr Montal beim Entfernen von umgestürzten Bäumen.

Bei den starken Niederschlägen am späten Dienstagnachmittag im oberen Vinschgau verwandelte sich der Rosimbach in Sulden in ein reißendes Gewässer. Er riss Brücken mit, Personen wurden mithilfe von Geländefahrzeugen und der Seilbahn gerettet. Auch zahlreiche Keller mussten ausgepumpt werden.In Hintermartell musste die Feuerwehr zu einem Mureinsatz ausrücken. Zudem gab es unter anderem im Pustertal, in Lüsen und im Gadertal zahlreiche Feuerwehreinsätze. Beispielsweise versperrten umgestürzte Bäume Straßen. Es gab aber auch Wassereintritte in Gebäude. Weiters traten Bäche über die Ufer und kleinere Muren rutschten auf Straßen.Verletzte soll es Gott sei Dank keine gegeben haben.