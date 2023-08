Grenzkontrollen: Gesuchter 25-Jähriger gefasst

Die Beamten kontrollierten am Brenner Bahnhof, an der Autobahnmautstelle in Sterzing und auf der Staatsstraße. Insgesamt wurden dabei 120 Personen und 64 Fahrzeuge kontrolliert.An der Mautstelle in Sterzing wurde ein gesuchter 25-Jähriger aus dem Verkehr gezogen. Er war mit einem Flixbus Richtung Süden unterwegs. Gegen ihn lagt ein Haftbefehl vor. Er muss eine 3-jährige Haftstrafe wegen Diebstahls absitzen.Auch am Jaufenpass hat die Polizei kontrolliert und dabei auf besonders gefährliche Fahrweisen einiger Motorradfahrer geachtet. Dabei wurden 4 Fahrer gestraft.