Gröden: Vermisster (82) tot aufgefunden

Todesursache: Wahrscheinlich abgestürzt

Seit Mittwochabend suchten die Einsatzkräfte im Langental nach einem 82-jährige Wanderer aus Deutschland.Bei einer Wegkreuzung in der Nähe der Puez-Hütte hatten sich der 82-Jährige und seine Familie aus den Augen verloren. Die Tochter und die Ehefrau suchten nach dem Mann, jedoch erfolglos. Sie schlugen daraufhin Alarm. Danach begann eine große Suchaktion. Am heutigen Donnerstagmorgen wurde die Suche wieder aufgenommen.Am Vormittag dann die traurige Gewissheit: Der 82-jährige konnte nur mehr tot aufgefunden werden. Wahrscheinlich ist der Wanderer in unwegsamen Gelände abgestürzt.Im Einsatz standen die Carabinieri, die Freiwillige Feuerwehr Wolkenstein, der Bergrettungsdienst Gröden, die Finanzwache und die Bezirkshundestaffel.